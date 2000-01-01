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Баргути обещает эскалацию 15.05 07:27   MIGnews.com

Баргути обещает эскалацию

Лидер голодовки палестинских заключенных Маруан Баргути - через неделю после того, как был запечатлен кушающим печенья на унитазе в своей камере призвал к “продолжению борьбы”.

Ливанский телевизионный канал Al-Mayadeen, близкий к Асаду и “Хизбалле” передал сообщение Баргути, которое было якобы им передано из тюрьмы.

Баргути призывает объединить голодовку заключенных с мероприятиями, посвященными 50-летию израильской “оккупации”.

Баргути также призвал заключенных “интенсифицировать” голодовку и не идти ни на какие переговоры с властями - поскольку все предшествующие попытки договориться провалились.

Баргути, накануне визита президента Дональда Трампа, также пытается навязать свои условия возобновления переговоров между ПА и Израиле палестинскому руководству. Баргути требует, чтобы Израиль полностью отошел за границы 1967 года, полного прекращения строительства в поселениях, а также того, чтобы Израиль “признал право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание государства с полным суверенитетом и со столицей в Иерусалиме. Баргути требует признания права палестинских беженцев на возвращение согласно резолюции ООН 194.

Баргути также потребовал “освобождения всех узников и заключенных” до начала переговоров. Баргути заявил, что “жесткие шаги и варварские условия в которых мы живем лишь усиливают нашу веру в победу”.

На прошлой неделе палестинские СМИ сообщили о том, что появились “признаки” начала переговоров между израильским управлением тюрем, палестинским министром по делам заключенных Иссой Карака и лидерами голодовки.
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