Баргути обещает эскалацию

Баргути также призвал заключенных “интенсифицировать” голодовку и не идти ни на какие переговоры с властями - поскольку все предшествующие попытки договориться провалились.
Баргути, накануне визита президента Дональда Трампа, также пытается навязать свои условия возобновления переговоров между ПА и Израиле палестинскому руководству. Баргути требует, чтобы Израиль полностью отошел за границы 1967 года, полного прекращения строительства в поселениях, а также того, чтобы Израиль “признал право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание государства с полным суверенитетом и со столицей в Иерусалиме. Баргути требует признания права палестинских беженцев на возвращение согласно резолюции ООН 194.
Баргути также потребовал “освобождения всех узников и заключенных” до начала переговоров. Баргути заявил, что “жесткие шаги и варварские условия в которых мы живем лишь усиливают нашу веру в победу”.
На прошлой неделе палестинские СМИ сообщили о том, что появились “признаки” начала переговоров между израильским управлением тюрем, палестинским министром по делам заключенных Иссой Карака и лидерами голодовки.