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Шакед – Биби: передайте Трампу, что Палестины не будет 15.05 17:14   MIGnews.com

Шакед – Биби: передайте Трампу, что Палестины не будет

Министр юстиции Айелет Шакед в интервью для издания Ynet выразила свое отношение к предстоящему визиту президента США Дональда Трампа в Израиль и его намерению продвигать мирную инициативу в регионе.

"Послание, которое Нетаниягу должен передать Трампу, заключается в том, что на данный момент нет никаких шансов для создания палестинского государства", - отметили Шакед.

При этом она подчеркнула, что "разрыв между Израилем и палестинцами в настоящее время слишком велик для достижения политического соглашения; палестинского государства в границах 1967 года не будет".

"Существует возможность, выходить за границы привычного и продвигать крупное экономическое соглашение с более умеренными арабскими странами и с палестинцами, когда такой президент, как Трамп, готов предпринимать смелые шаги. Мы можем продвигать общие промышленные инфраструктуры и зоны, которыми будут пользоваться все жители Ближнего Востока", - добавили министр юстиции.

"Вы можете обеспечить, как они говорят "экономический мир на стероидах для палестинцев, построить там промышленные зоны и улучшить качество их жизни". Давайте сделаем это", - резюмировала Шакед.
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