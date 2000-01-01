Насралла: Израиль ничего не выиграл от атаки на Сирию
Лидер террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла прокомментировал удары США, Франции и Великобритании по Сирии. Он заявил, что правительство США приняло решение об атаке под давлением еврейского лобби.
По словам Насраллы, США остановились на "ограниченной воздушной операции", понимая, что на более массивный удар последует ответ Сирии и ее союзников, что приведет к затяжной войне, которая перекинется на весь регион.
Лидер "Хизбаллы" также подчеркнул, что у Сирии нет химического оружия. Он добавил, что сообщения о применении запрещенного оружия были фейковыми.
Насралла выразил уверенность, что "тройная агрессия против Сирии" не смогла изменить баланс сил в пользу Израиля, США или других стран региона.