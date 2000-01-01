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Насралла: Израиль ничего не выиграл от атаки на Сирию | Фото:16.04 08:12   MIGnews.com

Насралла: Израиль ничего не выиграл от атаки на Сирию

Лидер террористической организации "Хизбалла" шейх Хасан Насралла прокомментировал удары США, Франции и Великобритании по Сирии. Он заявил, что правительство США приняло решение об атаке под давлением еврейского лобби.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает Arutz Sheva.

По словам Насраллы, США остановились на "ограниченной воздушной операции", понимая, что на более массивный удар последует ответ Сирии и ее союзников, что приведет к затяжной войне, которая перекинется на весь регион.

Лидер "Хизбаллы" также подчеркнул, что у Сирии нет химического оружия. Он добавил, что сообщения о применении запрещенного оружия были фейковыми.

Насралла выразил уверенность, что "тройная агрессия против Сирии" не смогла изменить баланс сил в пользу Израиля, США или других стран региона.
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