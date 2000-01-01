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ЦАХАЛ вводит полную блокаду палестинских территорий | Фото:15.04 21:13   MIGnews.com

ЦАХАЛ вводит полную блокаду палестинских территорий

В преддверии Дня памяти павших в войнах и Дня независимости пресс-служба ЦАХАЛа объявил о введении полной блокады палестинских территорий в Иудее и Самарии.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, запрет на въезд в Израиль с территории Палестинской Автономии начнет действовать в ночь на 16 апреля и завершится в ночь на 19 апреля.

В армейской пресс-службе подчеркнули, что пропуск палестинцев на территорию Израиля будет разрешен только в исключительных случаях. Получить разрешения смогут лица, нуждающиеся в срочной медицинской помощи, при наличии соответствующих разрешений, а также те, кто подпадает под определение "особый гуманитарный случай".

Согласно информации издания, в праздничные дни израильская полиция будет нести службу в усиленном режиме. В местах большого скопления людей увеличат количество патрулей. Государственной полиции будут помогать сотрудники МАГАВ и волонтеры.
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