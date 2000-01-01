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Палестинцы вновь запускают из сектора Газы воздушных змеев | Фото:15.04 18:39   MIGnews.com

Палестинцы вновь запускают из сектора Газы воздушных змеев

Воздушный змей, запущенный из сектора Газы в сторону израильской территории, привел к возгоранию сухой травы в приграничной зоне.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает Arutz Sheva.

В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что это уже вторая за сутки попытка устроить пожар таким образом.

Согласно информации издания, в Twitter распространилось видео, на котором можно увидеть, как двое мужчин запускают воздушного змея, прикрепив к нему горящую капсулу с легковоспламеняющимся веществом.

Издание уточняет, что злоумышленникам удалось поджечь сухую траву на израильской территории к востоку от города Дейр аль-Балах.
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