15.04 18:39 MIGnews.com
Палестинцы вновь запускают из сектора Газы воздушных змеев
Воздушный змей, запущенный из сектора Газы в сторону израильской территории, привел к возгоранию сухой травы в приграничной зоне.
Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает Arutz Sheva
.
В пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что это уже вторая за сутки попытка устроить пожар таким образом.
Согласно информации издания, в Twitter распространилось видео, на котором можно увидеть, как двое мужчин запускают воздушного змея, прикрепив к нему горящую капсулу с легковоспламеняющимся веществом.
Издание уточняет, что злоумышленникам удалось поджечь сухую траву на израильской территории к востоку от города Дейр аль-Балах.
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