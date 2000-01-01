Саудовский король осудил перенос посольства США в Иерусалим

Выступая на открытии 29-го саммита Лиги арабских государств в Дахране, что в Саудовской Аравии он также заявил, что исламский мир рассматривает Восточный Иерусалим как "неотъемлемую часть" будущего палестинского государства.
"Палестинский вопрос имеет для нас огромное значение и останется таковым до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы", - подчеркнул король Салман.
Напомним, 6 декабря прошлого года американский лидер заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
"Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы", - заявил президент США.
Трамп назвал признание Иерусалима израильской столицей "абсолютно правильным шагом". Он добавил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно.
Выступая в зале дипломатических приемов в Белом доме на фоне рождественских украшений, президент также заявил, что посольство США в Израиле со временем переедет из Тель-Авива в Иерусалим.
Заявление Трампа, как пригрозил Хамас, "открыло врата ада". В секторе Газа тысячи людей вышли на улицы и жгли американские флаги.