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Саудовский король осудил перенос посольства США в Иерусалим | Фото:15.04 17:11   MIGnews.com

Саудовский король осудил перенос посольства США в Иерусалим

Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз раскритиковал решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенос туда американского посольства.

Об этом в воскресенье, 15 апреля сообщает The Times of Israel.

Выступая на открытии 29-го саммита Лиги арабских государств в Дахране, что в Саудовской Аравии он также заявил, что исламский мир рассматривает Восточный Иерусалим как "неотъемлемую часть" будущего палестинского государства.

"Палестинский вопрос имеет для нас огромное значение и останется таковым до тех пор, пока не будет создано независимое палестинское государство с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы", - подчеркнул король Салман.

Напомним, 6 декабря прошлого года американский лидер заявил о признании Иерусалима столицей Израиля.

"Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы", - заявил президент США.

Трамп назвал признание Иерусалима израильской столицей "абсолютно правильным шагом". Он добавил, что у Израиля есть право определять свою столицу самостоятельно.

Выступая в зале дипломатических приемов в Белом доме на фоне рождественских украшений, президент также заявил, что посольство США в Израиле со временем переедет из Тель-Авива в Иерусалим.

Заявление Трампа, как пригрозил Хамас, "открыло врата ада". В секторе Газа тысячи людей вышли на улицы и жгли американские флаги.
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