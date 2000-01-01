Либерман: уничтожим все и каждый туннель

Израиль уничтожит все туннели, которые боевики ХАМАСа провели из сектора Газа в Еврейское государство, заверил министр обороны Авигдор Либерман в распространенном пресс-службой его ведомства заявлении.
"Мы обнаружим и уничтожим их все", - утверждает он.
Либерман напомнил, что ХАМАС тратит на строительство "туннелей смерти" миллионы долларов, хотя эти деньги можно было бы потратить на облегчить положение жителей сектора.
"Они просто утонули в песках. Жители Газы, ХАМАС спускает ваши деньги на тоннели, которые ведут в никуда", - добавил израильский министр.