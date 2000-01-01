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Либерман: уничтожим все и каждый туннель | Фото: Israel Defense Forces/Flickr15.04 12:47   MIGnews.com

Либерман: уничтожим все и каждый туннель

Израиль уничтожит все туннели, которые боевики ХАМАСа провели из сектора Газа в Еврейское государство, заверил министр обороны Авигдор Либерман в распространенном пресс-службой его ведомства заявлении.

"Мы обнаружим и уничтожим их все", - утверждает он.

Либерман напомнил, что ХАМАС тратит на строительство "туннелей смерти" миллионы долларов, хотя эти деньги можно было бы потратить на облегчить положение жителей сектора.

"Они просто утонули в песках. Жители Газы, ХАМАС спускает ваши деньги на тоннели, которые ведут в никуда", - добавил израильский министр.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля уничтожила очередной подземный ход палестинских боевиков, который вел прямиком из Джабалии, где три недели подряд проходят демонстрации "Марша возвращения".
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