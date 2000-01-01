15.04 12:16 MIGnews.com

Израиль близок к разрешению проблемы тоннелей

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Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прокомментировал уничтожение террористического тоннеля на границе с Газой.Штайниц заявил: “Израиль - первое государство в мире, которое научилось идентифицировать и нейтрализовать террористические тоннели. Это, в первую очередь, достижение ЦАХАЛа, но также и прекрасных ученых из Техниона, Rafael и Геофизического института Министерства Энергетики. Может быть, туннели еще и остались. я не буду разглашать разведывательную информацию об этом, но очень быстро продвигаемся к завершению проекта по уничтожению тоннелей ”.