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Израиль близок к разрешению проблемы тоннелей 15.04 12:16   MIGnews.com

Израиль близок к разрешению проблемы тоннелей

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц прокомментировал уничтожение террористического тоннеля на границе с Газой.

Штайниц заявил: “Израиль - первое государство в мире, которое научилось идентифицировать и нейтрализовать террористические тоннели. Это, в первую очередь, достижение ЦАХАЛа, но также и прекрасных ученых из Техниона, Rafael и Геофизического института Министерства Энергетики. Может быть, туннели еще и остались. я не буду разглашать разведывательную информацию об этом, но очень быстро продвигаемся к завершению проекта по уничтожению тоннелей ”.
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