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ЦАХАЛ уничтожил туннель на месте `Марша возвращения` | Фото: Israel Defense Forces/Flickr15.04 10:26   MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил туннель на месте "Марша возвращения"

В ночь с 14 на 15 апреля Армия обороны Израиля уничтожила туннель ХАМАСа, который вел из сектора Газа на израильскую территорию, о чем в воскресенье сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис.

Назвав этот туннель "значительным", он заявил, что ХАМАС начал строить его после окончания операции "Нерушимая Скала" в 2014 году и что туннель уже "был готов к использованию".

Это уже пятый туннель, обнаруженный и уничтоженный израильской армией за последние месяцы, и первый в северной части сектора Газа.

Помимо того, также были уничтожены еще несколько подземных целей в анклаве.

Операция по уничтожению туннеля проводилась совместными усилиями дивизии "Газа", разведки и ВВС под руководством Южного командования.

Как сообщается, он протянулся от Газы на несколько километров вглубь Израиля и был соединен с несколькими другими туннелями. Любопытно, что он выводил в Джабалию, всего в нескольких метрах от места демонстрации "Марша возвращения", в связи с чем генерал Манелис напомнил о том, что протест является всего лишь прикрытие для операций ХАМАСа.

"ЦАХАЛ не допустит причинения вреда безопасности граждан Израиля или любых нарушений его суверенитета и продолжит решительно выступать против любой формы терроризма", - заверил он.
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