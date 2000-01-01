15.04 10:26 MIGnews.com

ЦАХАЛ уничтожил туннель на месте "Марша возвращения"

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В ночь с 14 на 15 апреля Армия обороны Израиля уничтожила туннель ХАМАСа, который вел из сектора Газа на израильскую территорию, о чем в воскресенье сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Ронен Манелис.Назвав этот туннель "значительным", он заявил, что ХАМАС начал строить его после окончания операции "Нерушимая Скала" в 2014 году и что туннель уже "был готов к использованию".Это уже пятый туннель, обнаруженный и уничтоженный израильской армией за последние месяцы, и первый в северной части сектора Газа.Помимо того, также были уничтожены еще несколько подземных целей в анклаве.Операция по уничтожению туннеля проводилась совместными усилиями дивизии "Газа", разведки и ВВС под руководством Южного командования.Как сообщается, он протянулся от Газы на несколько километров вглубь Израиля и был соединен с несколькими другими туннелями. Любопытно, что он выводил в Джабалию, всего в нескольких метрах от места демонстрации "Марша возвращения", в связи с чем генерал Манелис напомнил о том, что протест является всего лишь прикрытие для операций ХАМАСа."ЦАХАЛ не допустит причинения вреда безопасности граждан Израиля или любых нарушений его суверенитета и продолжит решительно выступать против любой формы терроризма", - заверил он.