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В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя 15.03 08:02   MIGnews.com

В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя

По сообщениям в палестинских социальных сетях в Шхеме проходит масштабная операция по задержанию террориста Абд аль-Кадира Ази, убившего раввина Итамара Бен Галя в Ариэле 5 февраля.

Операция началась еще вечером в субботу, 10 марта. Арестованы семь пособников террориста.

По утверждениям палестинцев, ЦАХАЛ использовал “чрезмерную силу” в ходе арестов, и палестинской собственности был причинен значительный ущерб. Семьи арестованных “шокированы” произошедшим.

ЦАХАЛ установил блок-посты на въездах в Шхем и проверяет все автомобили. Операции ЦАХАЛа фокусируются на квартале в котором предположительно скрывается террорист.
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