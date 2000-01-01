15.03 08:02 MIGnews.com

В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя

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По сообщениям в палестинских социальных сетях в Шхеме проходит масштабная операция по задержанию террориста Абд аль-Кадира Ази, убившего раввина Итамара Бен Галя в Ариэле 5 февраля.Операция началась еще вечером в субботу, 10 марта. Арестованы семь пособников террориста.По утверждениям палестинцев, ЦАХАЛ использовал “чрезмерную силу” в ходе арестов, и палестинской собственности был причинен значительный ущерб. Семьи арестованных “шокированы” произошедшим.ЦАХАЛ установил блок-посты на въездах в Шхем и проверяет все автомобили. Операции ЦАХАЛа фокусируются на квартале в котором предположительно скрывается террорист.