15.03 08:02 MIGnews.com
В Шхеме сжимается кольцо вокруг убийцы Итамара Бен Галя
По сообщениям в палестинских социальных сетях в Шхеме проходит масштабная операция по задержанию террориста Абд аль-Кадира Ази, убившего раввина Итамара Бен Галя в Ариэле 5 февраля.
Операция началась еще вечером в субботу, 10 марта. Арестованы семь пособников террориста.
По утверждениям палестинцев, ЦАХАЛ использовал “чрезмерную силу” в ходе арестов, и палестинской собственности был причинен значительный ущерб. Семьи арестованных “шокированы” произошедшим.
ЦАХАЛ установил блок-посты на въездах в Шхем и проверяет все автомобили. Операции ЦАХАЛа фокусируются на квартале в котором предположительно скрывается террорист.
Поделиться
Все по теме
Комментарии