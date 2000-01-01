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`Хизбалла` к войне с Израилем готова, но не ждет ее начала | Фото: LALLA - ALI/Flickr15.03 21:48   MIGnews.com

"Хизбалла" к войне с Израилем готова, но не ждет ее начала

"Хизбалла" не ждет от Израиля начала новой войны в Ливане в ближайшее время. Тем не менее, группировка к этому готова, заявил в интервью агентству Reuters заместитель главаря организации шейх Наим Кассем.

Отвечая на вопрос об израильских обвинениях в провокациях и предупреждениях, Кассем отказался комментировать военные возможности или планы "Хизбаллы".

"Мы не обсуждаем военные детали, будь то возможности или развертывания наши либо наших союзников, потому что мы храним это в секрете и не собираемся делать нашему врагу такой подарок", - заявил заместитель Хасана Насраллы.

Наим Кассем добавил, что его группировка готова "противостоять любой возможной агрессии во стороны Израиля, если он решит предпринять какие-то глупые действия".

"Непохоже, чтобы обстоятельства складывались в пользу израильского решения о войне. В свою очередь, мы неоднократно заявляли, что, как Сопротивление, мы работаем над тем, чтобы постоянно находиться в готовности, и готовы противостоять израильской агрессии, если таковая случится, поэтому готовы защищать себя всеми доступными средствами. Мы работаем над укреплением нашего фронта и повышения готовности", - заявил он.

В то же время Кассем допускает, что ЦАХАЛ продолжит осуществлять "ограниченные" атаки.

"Сирийский режим принял решение ответить на нападения такого рода", - добавил он.
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