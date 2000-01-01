Единственный еврей в парламенте Ирана: Нетаниягу – вампир
За его неоднократные обвинения в адрес современного Ирана, который, подобно Персии, стремится уничтожить еврейский народ, Сиамак Морех Седх, являющийся единственным еврейским депутатом иранского Меджлиса, обозвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу "безумным вампиром".
"Нетаниягу - безумный вампир, с ног до головы утонувший в преступлениях. Поэтому недавние высказывания расистского израильского премьер-министра меня не удивляют", - цитирует его агентство Fars.
По словам Седха, антисемитизм и расизм "никогда не были засвидетельствованы" в иранской культуре.
Стоит отметить, что, несмотря на то, что 50-летний доктор Седх является директором Тегеранского еврейского комитета и с 2012 году представляет еврейскую общину в парламенте ИРИ, он достаточно часто критикует Израиль.
Напомним, что параллель между попытками уничтожить Еврейское государство, которые предпринимали древние персы и их современные преемники - иранцы, израильский премьер провел на встрече с российским президентом в Москве 9 марта. На это Владимир Путин отметил, что упомянутые события происходили в V веке до н.э., а "мы сейчас живем в другом мире".