15.03 18:44 MIGnews.com

Попытка теракта в Гуш-Эцион: ранена 16-летняя палестинка

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Войска ЦАХАЛа открыли огонь и серьезно ранили 16-летнюю палестинскую девушку, которая попыталась осуществить террористический акт в Гуш-Эцион в среду днем, 15 марта.Девушка из Бейт-Фаджара протаранила своей машиной автобусную остановку на КПП Гуш-Эцион, где ожидали несколько человек.На израильской стороне никто физически не пострадал, но троим пострадавшим от шока была оказана медицинская помощь. Среди них была беременная женщина.Контрольно-пропускной пункт Гуш-Эцион неоднократно становился мишенью для автомобильных и огнестрельных атак.Израильские силы безопасности расследуют произошедшее. Детали уточняются.