Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












скришот с видео 15.03 18:44   MIGnews.com

Попытка теракта в Гуш-Эцион: ранена 16-летняя палестинка

Войска ЦАХАЛа открыли огонь и серьезно ранили 16-летнюю палестинскую девушку, которая попыталась осуществить террористический акт в Гуш-Эцион в среду днем, 15 марта.

Девушка из Бейт-Фаджара протаранила своей машиной автобусную остановку на КПП Гуш-Эцион, где ожидали несколько человек.

На израильской стороне никто физически не пострадал, но троим пострадавшим от шока была оказана медицинская помощь. Среди них была беременная женщина.

Контрольно-пропускной пункт Гуш-Эцион неоднократно становился мишенью для автомобильных и огнестрельных атак.

Израильские силы безопасности расследуют произошедшее. Детали уточняются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:25
Мубарака освободят на этой неделе
19:04
Warner Bros. снимет ремейк первой "Матрицы"
18:50
ОБСЕ требует прекратить блокаду Донбасса
18:22
Отец Азарии: "Верните мне моего сына!"
17:51
СМИ: Роналду станет отцом близнецов
17:24
Явка на выборах в Нидерландах намного выше, чем 5 лет назад
16:57
Германия очень обеспокоена ситуацией на востоке Украины
16:44
Израиль: Импортом по дефициту
16:37
Попытка автомобильного теракта в Гуш-Эцион
16:25
Иран обещает "освободить" Голанские высоты
16:22
В Израиле будут штрафовать за визит к проститутке
15:49
Встреча Нетаниягу и Президиума Боснии и Герцеговины
15:18
Командир ВМС: в следующий раз ХАМАС применит катера-дроны
15:13
Подрядчики IAI давали взятки в обмен на победу в тендерах
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus