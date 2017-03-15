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Приговор убийце раввина Михаэля Марка 15.03 12:37   MIGnews.com

Приговор убийце раввина Михаэля Марка

Военный трибунал приговорил к двум пожизненным заключениям жителя Хеврона Мухаммада аль-Амира за убийство раввина Михаэля Марка.

В июле 2016 Амира открыл огонь по автомобилю, в котором ехал раввин Марк, его жена и двое детей. Раввин был убит на месте, жена Хава тяжело ранена, дети ранены. Дети сумели вызвать помощь.

Амира был арестован 14 июля и признан виновным 4 января, после того, как сознался в содеянном.

Амира приговорен к выплате семье компенсации в 1 миллион шекелей.

Сообщник Амира, Мухаммед Факайя, был убит 26 июля в перестрелке с ЦАХАЛем.

ЦАХАЛ опубликовал видео задержания Амира силами ЦАХАЛа.



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