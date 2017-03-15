15.03 12:37 MIGnews.com

Приговор убийце раввина Михаэля Марка

שני מאסרי עולם לרוצח הרב מיכאל מרק בפיגוע הירי בהר חברון/ @OrHeller עם הפרטים >> https://t.co/oULn9wZEMo

בסרטון: מעצר המחבל pic.twitter.com/X4q7dF1sXe — חדשות 10 (@news10) March 15, 2017

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