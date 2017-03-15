15.03 12:37 MIGnews.com
Приговор убийце раввина Михаэля Марка
Военный трибунал приговорил к двум пожизненным заключениям жителя Хеврона Мухаммада аль-Амира за убийство раввина Михаэля Марка.
В июле 2016 Амира открыл огонь по автомобилю, в котором ехал раввин Марк, его жена и двое детей. Раввин был убит на месте, жена Хава тяжело ранена, дети ранены. Дети сумели вызвать помощь.
Амира был арестован 14 июля и признан виновным 4 января, после того, как сознался в содеянном.
Амира приговорен к выплате семье компенсации в 1 миллион шекелей.
Сообщник Амира, Мухаммед Факайя, был убит 26 июля в перестрелке с ЦАХАЛем.
ЦАХАЛ опубликовал видео задержания Амира силами ЦАХАЛа.
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