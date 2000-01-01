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Абу Мазен: При Трампе можно будет заключить мир с Израилем | Фото: jdgreenblatt45/Twitter15.03 07:12   MIGnews.com

Абу Мазен: При Трампе можно будет заключить мир с Израилем

При президенте Дональде Трампе подписать историческое соглашение о палестино-израильском мире реально, сказал председатель ПА Махмуд Аббас специальному посланнику президента США на Ближнем Востоке Джейсону Гринблатту в ходе их встречи в Рамалле 14 марта.

Как говорится в пресс-релизе генерального консульства США, во время беседы Аббас выразил приверженность борьбе с подстрекательством палестинских арабов к террору, а также обсудил с высокопоставленным гостем вопросы наращивания палестинских сил безопасности, развития мирного процесса и улучшения палестинской экономики.

Абу Мазен сказал спецпосланнику, что он верил в то, что "под руководством президента Трампа возможно заключение исторического мирного соглашения, которое привнесет безопасность всему региону", говорится в опубликованном коммюнике.

"Председатель Аббас выразил приверженность предотвращению подстрекательства и разжигания ненависти", - гласит документ.

Однако каким именно образом он собирается бороться с пронизанными насквозь подстрекательством СМИ, образовательной системой ПА да и его собственной партией ФАТХ, умалчивается.

Аббас также подчеркнул и то, что палестинцы считают "два государства" своим "стратегическим выбором", и что он стремится обсудить возможности достижения мира с президентом Трампом напрямую в ходе своего будущего визита в Вашингтон.

Палестинские источники пока никакие официальные заявления по поводу встречи Абу Мазена с Джейсоном Гринблаттом не делали. В то же время сам спецпосланник в своем Twitter охарактеризовал ее как "позитивный, широкий обмен мнениями о сложившейся ситуации".




Стоит отметить, что на встрече присутствовали также бывший руководитель палестинской делегации на мирных переговорах Саиб Арикат, пресс-секретарь Аббаса Набиль Абу Рудейна и начальник палестинской разведки Маджид Фарадж.

Помимо всего прочего Гринблатт и Аббас выразили готовность Вашингтона и Рамаллы бороться с насилием и терроризмом.
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