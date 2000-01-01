15.02 10:07 MIGnews.com

Израиль обвинен в "катастрофе" в Газе

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Посол Боливии в ООН Саша Серхио Льорентти Солиз обвинил Израиль в "катастрофической ситуации в секторе Газы".Об этом в четверг, 15 февраля сообщает The Associated Press.Такое заявление боливийский посол сделал после того, как посланник ООН на Ближнем Востоке Николай Младенов проинформировал Совет Безопасности при закрытых дверях по просьбе Кувейта и Боливии о гуманитарной ситуации в секторе Газа, отмечает издание.По словам дипломата, Младенов рассказал Совбезу ООН о нехватке питьевой воды, закрытых больницах и о том, что "врачи прекратили делать операции".Младенов также указал на 47-процентный уровень безработицы в Газе. При этом среди молодежи безработица составляет 60 процентов.Льорентти Солиз также отметил, что Младенов подчеркнул, что ситуация в Газе усугубляется из-за того, что США сократили на миллионы долларов финансирование агентства ООН для "палестинских беженцев" (БАПОР).Боливийский посол добавил, что "главная ответственность за катастрофическую ситуацию в Газе лежит на Израиле".В свою очередь, посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что ответственность за ситуацию в секторе Газа лежит на "ХАМАСе"."ХАМАС удерживает людей в заложниках в Газе, ради своих гнусных целей. При этом игнорируются самые основные людские потребности. Сотни миллионов долларов международной помощи, которые должны идти на гуманитарные цели, были незаконно присвоены на нужды террора", - сказал Данон.Отметим, что, несмотря на обвинения боливийского посла, Израиль регулярно снабжает Газу продуктами первой необходимости и строительными материалами.