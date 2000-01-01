15.02 06:30 MIGnews.com

США не будут настаивать на формуле двух государств

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Накануне встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа высокопоставленный источник в Белом Доме заявил, что администрация не будет настаивать на формуле “два государства для двух народов” в качестве единственно возможного решения палестино-израильского конфликта.Формула “два государства для двух народов” на протяжении последних двух десятилетий являлась традиционным фундаментом международных мирных переговоров.Сановник сказал репортерам: “Формула два государства для двух народов не принесла мира, и не является целью , которую все стремятся достигнуть. Целью является мир, независимо от того, придет ли он ф форме двух государств, если того хотят стороны конфликта, или в какой-то другой форме”.Представитель администрации подчеркнул, что Трамп не будет “диктовать” условий соглашения, но в то же время президент стремится к миру.Сановник заявил: “Мы надеемся на то, что обе стороны пойдут навстречу друг другу ради мира, и мы им поможем”.После переговоров с глазу на глаз Трамп и Нетаниягу проведу совместную пресс-конференцию, после которой последует “рабочий ланч”.