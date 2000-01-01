15.02 17:55 MIGnews.com

Арикат призывает к созданию "единого государства"

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Единственной альтернативой созданию палестинского государства является "создание единого государства", в котором все палестинцы получат право голоса, как заявил генеральный секретарь Организации освобождения Палестины Саиб Арикат в среду, 15 февраля, через несколько часов после того, как высокопоставленного чиновника Белого дома не выявил традиционной поддержки "решению для двух государств"."В отличие от плана премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, в рамках которого предусмотрено одного государство и две системы, апартеид, единственной альтернативой для двух суверенных и демократических государств на границе 1967 года является одно светское и демократическое государство с равными правами для всех, христиан, мусульман и евреев, по всей исторической Палестине", - сказал Арикат в ходе встречи в Рамалле со спикером Палаты общин Великобритании Джоном Беркоу.Заявление Ариката было сделано на следующий день после того, как Белый дом объявил о том, что Вашингтон будет стремиться к достижению мирного соглашения между израильтянами и палестинцами, но отметил о том, что решение о двух государствах не обязательно может быть основой для мира. Президент не будет настаивать на создании решения для двух государств, сказал чиновник.Арикат заявил, что решение о двух государствах представляет собой "болезненный" компромисс с палестинской точки зрения."Как мы постоянно говорили, решение о двух государствах является палестинским принятием международной формулы. На самом деле, оно представляет собой болезненный и исторический палестинский компромисс с признанием Израиля на территории более 78% исторической Палестины. Сегодня, почти 6 миллионов палестинцев живут под израильским контролем во всей исторической Палестине, в то время как почти 6 миллионов палестинцев живут в изгнании", - подчеркнул Арикат.Официальная позиция Рамаллы призывает к созданию решения о двух государствах, с созданием палестинского государства на границах 1967 года, а также Восточным Иерусалимом в качестве его столицы.На встрече с Беркоу, который ранее на этой неделе стал первым спикером британского парламента, посетившим Израиль, Арикат призвал Лондон "работать в направлении справедливости для палестинского народа, особенно учитывая историческую ответственность, которую Великобритания несет спустя 100 лет после того, как издала декларации Бальфура", крупную дипломатическую основу для создания Еврейского государства.Арикат осудил призывы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отметить юбилей принятия документа, назвав празднование "неприемлемым" и "оскорбление палестинского народа". Далее он призвал Даунинг-стрит, 10 признать палестинское государство и "принять конкретные меры для того, чтобы сохранить решение о двух государствах, в том числе запретить все продукты из израильских поселений".За несколько часов до первой встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с момента вступления Трампа в должность, высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что США больше не будут пытаться диктовать условия любого окончательного мирного урегулирования, но будут поддерживать то, о чем обе стороны договорятся друг с другом."Нашей целью является мир. Придет ли он в виде двух государств, если это то, чего стороны хотят, или в виде чего-то еще, мы собираемся помочь им", - заявил американский чиновник."Мы не собираемся диктовать, какими будут условия мира. Президент Трамп подчеркнул, что он хочет достичь мира", - продолжал он, отметив также, что договоренность является "очень высоким приоритетом для администрации.Биньямин Нетаниягу сказал своим советникам за закрытыми дверями, что он намеревался сказать Трампу, что нет никакого смысла в создании палестинского государства в нынешних условиях, как сообщил 2 канал.Президенту Трампу еще предстоит говорить непосредственно с палестинским руководством после вступления в должность в прошлом месяце.