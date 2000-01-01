15.02 16:56 MIGnews.com

13-летний палестинец пытался украсть пистолет солдатки

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13-летний палестинский мальчик был арестован по подозрению в попытке украсть пистолет солдатки ЦАХАЛа в израильском городе Лод, расположенном в 20 км юго-восточнее Тель-Авива, в среду, 15 февраля.Израильская полиция прибыла на место происшествия и начала расследование обстоятельств произошедшего.Отмечается, что полиция проверяют возможность того, что столкновение между солдаткой и мальчиком произошло из-за того, что он хотел украсть ее оружие.Детали инцидента уточняются.