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13-летний палестинец пытался украсть пистолет солдатки | Фото: Thinkstock15.02 16:56   MIGnews.com

13-летний палестинец пытался украсть пистолет солдатки

13-летний палестинский мальчик был арестован по подозрению в попытке украсть пистолет солдатки ЦАХАЛа в израильском городе Лод, расположенном в 20 км юго-восточнее Тель-Авива, в среду, 15 февраля.

Израильская полиция прибыла на место происшествия и начала расследование обстоятельств произошедшего.

Отмечается, что полиция проверяют возможность того, что столкновение между солдаткой и мальчиком произошло из-за того, что он хотел украсть ее оружие.

Детали инцидента уточняются.
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