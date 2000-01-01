Сирия: ВВС Израиля нанесли удар по военному аэродрому
Официальное Сирийское информационное агентство обвинило Израиль в атаке на военный аэродром Т4 в Хомсе.
Соответствующую информацию SANA распространило со ссылкой на военный источник.
"В 22:10 военно-воздушные силы Израиля совершили очередной акт воздушной агрессии в районе авиабазы Т4 со стороны базы Ат-Танф, на которую немедленно отреагировали силы ПВО, сбив несколько ракет противника", – сказано в сообщении.
Уточняется, что четыре ракеты достигли цели, причинив ограниченный материальный ущерб.
Ранее сирийские СМИ сообщали, что удар по аэродрому Т4 был нанесен с беспилотных летательных аппаратов. В ЦАХАЛ соответствующее сообщение не прокомментировали.