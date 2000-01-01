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ВВС ЦАХАЛа атковали несколько целей в Газе | Фото:15.01 21:08   MIGnews.com

ВВС ЦАХАЛа атаковали штаб-квартиру ХАМАСа в Газе

Согласно сообщениям палестинцев, ЦАХАЛ атаковал несколько целей в Газе в среду вечером, 15 января, спустя несколько часов после того, как четыре ракеты были выпущены по израильской территории из анклава.

Арабские СМИ сообщили, что израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в северной части Газы.

Первоначальные сообщения свидетельствовали о том, что самолеты израильских ВВС атаковали цели ХАМАСа в северной полосе.

В среду днем в южном Израиле сработали ракетные сирены, из-за того, что из Газы в Израиль были выпущены четыре ракеты.

Сирены были слышны в Нахаль Оз, Саад и Кфар Аза. ЦАХАЛ сообщил, что две ракеты упали на открытой территории, а две были перехвачены Железным куполом.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" в Израиле заявила, что в ходе первого такого нападения за три недели не было зарегистрировано никаких травм или повреждений.


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