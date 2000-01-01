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ПА построила школу на территории израильского заповедника | Фото:15.01 17:13   MIGnews.com

ПА построила школу на территории израильского заповедника

В окружной суд Иерусалима в среду, 15 января, поступило множество петиций против Палестинского органа, который построил нелегальную школу в заповеднике Нахаль Мокоха на государственной земле.

Петиция была подана параллельно с заявлением министра обороны Нафтали Беннетта сегодня утром о том, что он создаст семь новых природных заповедников в Иудее и Самарии.

Территория, где осуществлялось незаконное строительство, охватывает около 18 000 дунамов (4450 акров) в северной Иудейской пустыне, простирающейся от горы Хацор до реки Иордан и Мертвого моря. Заповедник является домом для нескольких видов редких цветов, таких как Иудейский ирис и Tulipa agenensis, а также несколько редких видов птиц.

Знак, размещенный на школе, которая была построена за счет средств ЕС и других иностранных фондов, указывает на то, что структура находится "в собственности Государства Палестина" - Министерства образования.

К петиции была приложена фотография с официального картографического сайта Палестинской администрации, что доказывает, что ПА хорошо осведомлена о том, что эта земля является государственной землей Израиля в центре природного заповедника.

Петиция была повторно подана в окружной суд Иерусалима в свете директивы Верховного суда, принятой на прошлой неделе, о том, что разбирательство должно быть проведено в административном суде.

С момента издания распоряжений о сносе прошел целый год, ПА смогла завершить строительство здания и разместить студентов для нового учебный год.

Заявители подают в суд на ПА за нарушение законов об охране окружающей среды, вторжение в государственные земли и за нарушение законов о планировании и строительстве.


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