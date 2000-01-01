15.01 17:13 MIGnews.com

ПА построила школу на территории израильского заповедника

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В окружной суд Иерусалима в среду, 15 января, поступило множество петиций против Палестинского органа, который построил нелегальную школу в заповеднике Нахаль Мокоха на государственной земле.Петиция была подана параллельно с заявлением министра обороны Нафтали Беннетта сегодня утром о том, что он создаст семь новых природных заповедников в Иудее и Самарии.Территория, где осуществлялось незаконное строительство, охватывает около 18 000 дунамов (4450 акров) в северной Иудейской пустыне, простирающейся от горы Хацор до реки Иордан и Мертвого моря. Заповедник является домом для нескольких видов редких цветов, таких как Иудейский ирис и Tulipa agenensis, а также несколько редких видов птиц.Знак, размещенный на школе, которая была построена за счет средств ЕС и других иностранных фондов, указывает на то, что структура находится "в собственности Государства Палестина" - Министерства образования.К петиции была приложена фотография с официального картографического сайта Палестинской администрации, что доказывает, что ПА хорошо осведомлена о том, что эта земля является государственной землей Израиля в центре природного заповедника.Петиция была повторно подана в окружной суд Иерусалима в свете директивы Верховного суда, принятой на прошлой неделе, о том, что разбирательство должно быть проведено в административном суде.С момента издания распоряжений о сносе прошел целый год, ПА смогла завершить строительство здания и разместить студентов для нового учебный год.Заявители подают в суд на ПА за нарушение законов об охране окружающей среды, вторжение в государственные земли и за нарушение законов о планировании и строительстве.