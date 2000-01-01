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ХАМАС: обмена пленными не будет без выполнения наших условий | Фото:15.01 13:37   MIGnews.com

ХАМАС: обмена пленными не будет без выполнения наших условий

Одним из основных условий соглашения между ХАМАСом и Израилем является освобождение одного из лидеров ФАТХ Маруана Баргути и генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмада Саадата.

Такое заявление сделал член политбюро ХАМАСа Сухайль аль-Хинди, передает Ramalla News.

Он подчеркнул, что освобождение Баргути и Саадата является "национальной задачей". ХАМАС будет бороться за это вместе с другими палестинскими движениями.

Баргути виновен в убийстве пятерых израильтян и причастен к организации четырех терактов. В связи с обвинениями он был приговорен в Израиле к пяти пожизненным срокам и 40 годам тюрьмы дополнительно.

Саадат был приговорен к 30-ти годам лишения свободы. Его признали виновным в руководстве террористической группировки и причастности к организации терактов, в том числе к убийству министра туризма Израиля Рехавама Зеэви.


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