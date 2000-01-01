Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ: Турция – в списке угроз Израилю | Фото:15.01 11:39   MIGnews.com

ЦАХАЛ: Турция – в списке угроз Израилю

Несмотря на поддержку дипломатических отношений с Анкарой, ЦАХАЛ внес Турцию в список угроз.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую разведку.

Турция впервые попадает в данный список впервые из-за крайне агрессивного поведения в отношении Израиля со стороны политического руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Более того, Анкара не препятствует деятельности палестинских террористических групп на своей территории.

В подготовленном докладе подчеркивается, что разведка не прогнозирует прямого конфликта с Турцией в 2020 году.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
Перемирие в Ливии сорвано
12:41
Байхрен избавился от дружественного Израилю главы МИД
12:30
Журналист Шимон Риклин ответил Рафи Перецу отказом
12:12
Удар по авиабазе в Сирии: погибли проиранские боевики
12:06
Глава Шмот: Почему фараон хотел уничтожить только мальчиков?
11:55
Антиправительственные протесты в Иране
11:19
Кац: Ликуд не будет собирать за Беннеттом кусочки Lego
11:00
Новый президент Гватемалы сохранит посольство в Иерусалиме
10:44
E3 запускает механизм рассмотрения спора по JCPOA
10:24
Крушение самолета МАУ: новое видео с попаданием ракет
10:09
Непогода в Пакистане унесла жизни 93-х человек
09:47
Нетаниягу и Помпео поговорили об Иране
09:26
Видео: новые протесты в Иране из-за самолета МАУ
09:11
Запущен механизм разрешения споров по ядерному соглашению
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus