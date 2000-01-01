15.01 11:39 MIGnews.com
ЦАХАЛ: Турция – в списке угроз Израилю
Несмотря на поддержку дипломатических отношений с Анкарой, ЦАХАЛ внес Турцию в список угроз.
Об этом сообщает The Times of Israel
со ссылкой на израильскую разведку.
Турция впервые попадает в данный список впервые из-за крайне агрессивного поведения в отношении Израиля со стороны политического руководства, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Более того, Анкара не препятствует деятельности палестинских террористических групп на своей территории.
В подготовленном докладе подчеркивается, что разведка не прогнозирует прямого конфликта с Турцией в 2020 году.
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