15.01 20:33 MIGnews.com

Итоги парижской конференции 2017

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В воскресенье вечером, 15 января, участники парижской международной конференции по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта опубликовали итоговое коммюнике. В декларации говорится, что участники саммита считают, что достигнуть мира между конфликтующими сторонами можно лишь путем создания "двух государств для двух народов".Участники подчеркнули важность соблюдения норм международного права, включая международное гуманитарное право и право прав человека как для израильтян, так и для палестинцев.Также в итоговом коммюнике Израиль и палестинцев призвали не предпринимать односторонних действий, способных оказать негативное влияние на основные проблемы: статус Иерусалима, проблему беженцев, установление территориальных границ и вопросы безопасности.Участники обратили внимание и на важность сложнейшей гуманитарной ситуации и проблемы безопасности в Газе и призвали к быстрому решению данного вопроса.Сторонам конфликта рекомендуется признать принцип "два государства для двух народов", который основанный на резолюции СБ ООН, осуждающей строительство в поселениях и признающей Израиль в границах 1967 года.Участники призвали палестинцев прекратить продолжающиеся акты насилия, а с другой стороны призвали Израиль прекратить свою поселенческую деятельность в Иудее и Самарии. Также делегаты саммита призвали стороны перейти к очень важным для решения конфликта прямым переговорам.Согласно итоговому коммюнике до конца этого года должна состоятся еще одна конференция по ближневосточному вопросу.