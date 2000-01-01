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flickr 15.01 19:56   MIGnews.com

Эйро: Нерешенный конфликт – подарок для экстремистов

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро в завершении Парижской мирной конференции, заявил журналистам: "Цель конференции заключалась в том, чтобы передать чувство опасности для концепции создания двух государств для двух народов".

Глава МИД Франции также настоятельно призвал все стороны воздержаться от односторонних действий, которые могли бы обострить ситуацию. По его словам, международное общество рискует усугубить палестино-израильский конфликт.

Жан-Марк Эйро добавил, что "нерешенный конфликт станет подарком для экстремистов".
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