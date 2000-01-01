15.01 18:37 MIGnews.com

Данон: Парижская конференция "далека от реальности"

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Посол Израиля в ООН Дани Данон заявил, что международная конференция в Париже по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта "настолько оторвана от реальности, поскольку она протягивает руку палестинскому обструкционизму вместо того, чтобы достичь мира".Израильский посол отметил: "Вместо того, чтобы продвигать совместные усилия для борьбы с глобальным терроризмом, сама конференция одержимо сосредоточена на Израиле".Он назвал конференцию "попыткой протолкнуть мирную инициативу в последнюю минуту – всего за несколько дней до того, как новая администрация США приступить к исполнению своих обязанностей".Напомним, что в воскресенье, 15 января, в Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта. В обсуждение вопроса принимают участие более 70 стран мира.