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flickr 15.01 18:11   MIGnews.com

Керри позвонил Нетаниягу

Госсекретарь США Джон Керри позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и пообещал ему сделать все, чтобы смягчить результаты парижской конференции. Также он заверил, что работает над предотвращением дальнейших действий против Израиля в ООН.

В телефонном разговоре Керри пообещал Нетаниягу предотвратить любые последующие действия, как в неформальном обсуждении, так и в Совете Безопасности ООН.

Госсекретарь заверил премьера, что он обдумывает меры, которые будут направлены на смягчение заключительного текста коммюнике. Как ожидается, участники конференции опубликуют его сегодня.

В свою очередь Биньямин Нетаниягу заявил, что уходящая администрация США уже "навредила" Израилю, когда не наложила вето на резолюцию СБ ООН 2334 в декабре прошлого года, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность.

Однако Керри заверил, что Штаты не примут каких-либо действий во время конференции в Париже. Также он отметил, что Вашингтон будет выступать против любой дальнейшей инициативы направленной против Израиля в Совете Безопасности.
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