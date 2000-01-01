15.01 18:11 MIGnews.com

Керри позвонил Нетаниягу

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Госсекретарь США Джон Керри позвонил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу и пообещал ему сделать все, чтобы смягчить результаты парижской конференции. Также он заверил, что работает над предотвращением дальнейших действий против Израиля в ООН.В телефонном разговоре Керри пообещал Нетаниягу предотвратить любые последующие действия, как в неформальном обсуждении, так и в Совете Безопасности ООН.Госсекретарь заверил премьера, что он обдумывает меры, которые будут направлены на смягчение заключительного текста коммюнике. Как ожидается, участники конференции опубликуют его сегодня.В свою очередь Биньямин Нетаниягу заявил, что уходящая администрация США уже "навредила" Израилю, когда не наложила вето на резолюцию СБ ООН 2334 в декабре прошлого года, которая осуждает израильскую поселенческую деятельность.Однако Керри заверил, что Штаты не примут каких-либо действий во время конференции в Париже. Также он отметил, что Вашингтон будет выступать против любой дальнейшей инициативы направленной против Израиля в Совете Безопасности.