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flickr 15.01 17:25   MIGnews.com

Олланд: Прямые переговоры урегулируют конфликт

Президент Франции Франсуа Олланд выступая на мирной конференции в воскресенье, 15 января заявил, что "целью мирной инициативы является не навязывание вовлеченным сторонам условия урегулирования, как некоторые это утверждают".

Французский лидер считает, что лишь прямые переговоры могут урегулировать конфликт между Израилем и палестинцами.

"Французская инициатива должна помочь решить проблема, а не наоборот. Она должна объединить стороны, а не разделять их", - отметил Олланд.

Французский лидер также подчеркнул, что концепция создания "двух государств для двух народов" является единственным выходом из кризисной ситуации между Израилем и палестинцами. В то же время он подчеркнул, что поселенческая деятельность Израиля и процветающий терроризм в ПА является препятствием на пути к созданию двух государств.


Он также спросил, каким образом международное сообщество ожидает стабильности на Ближнем Востоке, в то время как один из самых старейших конфликтов в регионе до сих пор не решен?

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил предложение в участии в конференции и назвал ее пустой затеей. В то время как председатель ПА Махмуд Аббас перенес свою поездку в Париж на более поздний срок.
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