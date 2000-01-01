15.01 16:02 MIGnews.com

Пощечина: закон о депортации семей террористов отвергнут

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Межминистерский комитет по законодательству правительства Израиля отверг законопроект о депортации семей террористов в Палестинскую автономию или за границу.Проект закона позволял министру внутренних дел и министру обороны террористов за пределы Израиля и не допускать их въезда на территорию страны.Инициатором законопроекта является глава коалиции Давид Битан (Ликуд), вместе с министром транспорта и разведки Исраэлем Кацем. Законопроект подписан еще 154 членами коалиции и оппозиции, в том числе двумя бывшими главам службы общей безопасности (ШАБАК) Ави Дихтером (Ликуд) и Яковом Перри (Еш Атид).Закон разделен на два: один описывает процедуру лишения израильского гражданства или вида на жительства МВД, второй облегчает министру обороны осуществлять процедуру депортации семей террористов.В пояснительной записке к закону говорится: “Министр обороны получает право использовать данные ему полномочия в отношении террориста или члена его семьи, знавшего о готовящейся атаке или сочувствовавшего деяниям террориста, или выражавшего им поддержку - до, во время или после теракта. Сутью упомянутых полномочий министра обороны будет высылка таких людей на территории Палестинской автономии”.Законопроект был разработан еще в марте прошлого года, но внесен на рассмотрение комитета только сейчас - после кровопролитной атаки в Армон Ха-Нацив на прошлой неделе.Давид Битан, комментируя законопроект заявил: “Это - еще один инструмент, который позволит нарушить равновесие в борьбе с терроризмом. Слишком часто семьи террористов выражали поддержку их действиям, и мы должны предоставить властям больше средств для войны с терроризмом, в особенности в период, когда идет война с индивидуальным террором”.Глава партии Еш Атид Яир Лапид, принимавший участие в обсуждении законопроекта заявил: “В войне с террором нет оппозиции и коалиции”.Несмотря на то, что главе коалиции, как правило, удается проводить свои законопроекты, на этот раз он был отвергнут. Законопроект будет рассмотрен еще раз - через три месяца.Еш Атид подверг резкой критике решение межминистерского комитета. Депутат Меир Коэн заявил: “Перенос рассмотрения закона - пощечина всем гражданам Израиля, которые требуют реальных законодательных шагов по предотвращению терроризма перед лицом террора одиночек. Все знают, что коалиция в состоянии провести и принять любой устраивающий ее закон. Очевидно, Давид Битан не всемогущ, и в этот раз правительство бесстыдно растоптало безопасность граждан”.