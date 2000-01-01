15.01 15:18 MIGnews.com

Нетаниягу: Конференция в Париже - пустая затея

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на заседании правительства 15 январяОткрывая сегодня заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Конференция, открывающаяся сегодня в Париже, - пустая затея, задуманная французами и палестинцами, чтобы попытаться навязать Израилю условия, несовместимые с нашими национальными интересами. Она, без всякого сомнения, отдаляет мир, поддерживая непримиримость палестинских позиций и уводя палестинцев от прямых переговоров без предварительных условий. Должен сказать, что эта конференция - последние конвульсии старого мира, который завтра будет выглядеть по-другому, и это завтра уже очень близко.Правительство сегодня рассмотрит и, разумеется, утвердит законопроект министра сельского хозяйства о пятилетней программе интеграции бедуинского населения Негева. Цель программы – навести в Негеве порядок и интегрировать бедуинскую общину в израильскую экономику на всех уровнях: в области образования и трудоустройства, в том, что касается инфраструктуры, и во многих других сферах. Я приветствую эту важную, логичную и стимулирующую инициативу министра сельского хозяйства и надеюсь на сотрудничество и поддержку со стороны всех жителей Негева.Кроме того, мы представим сегодня правительству два законопроекта, два решения, которые послужат дальнейшему усилению Израиля в области технологических инноваций.Первый законопроект поможет стимулировать увеличение числа инженеров и ученых в хайтек-индустрии, а также значительно увеличить число выпускников соответствующих университетских факультетов.Хочу напомнить, что основная проблема израильского хайтека – удовлетворение существующего спроса, и для того, чтобы её решить, нам нужны квалифицированные специалисты очень высокого уровня.Второй законопроект касается "умного транспорта". Мы устраним препятствия, мешающие этой бурно развивающейся индустрии. Этот шаг должен помочь внедрению "умного транспорта" в израильскую транспортную систему".