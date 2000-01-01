15.01 15:00 MIGnews.com

Израильтян пугают гигантскими постерами на арабском

Поделиться

Все по теме

Комментарии

250 бывших офицеров служб безопасности и ЦАХАЛа инициировали масштабную рекламную кампанию в поддержку решения “ два государства для двух народов” в разных городах Израиля.В рамках кампании на стенах домов появляются гигантские постеры с надписями на арабском, символикой ФАТХа и лозунгами “палестинцы скоро станут большинством”.На постерах также есть номер телефона, по которому можно позвонить и прослушать следующее сообщение: “Постеры вас беспокоят? - нас тоже.. Они исчезнут в течение считанных дней. Но 2,5 миллиона палестинцев в Иудее и Самарии никуда не денутся. Они хотят быть большинством - и мы хотим их аннексировать? Если мы не отделимся от палестинцев, Израиль будет становиться все менее безопасным и все менее еврейским. Мы должны отделиться от палестинцев сейчас!”