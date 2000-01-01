Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Иран будет защищаться от любой угрозы, исходящей как со стороны Израиля, так и со стороны США.
Он опроверг сообщения о том, что высокопоставленный сотрудник КСИР пригрозил расправой с Тель-Авивом, если Израиль "совершит ошибку".
"Если кто-то нанесет вред Ирану, мы защитим себя", – сказал Насралла.
Он отметил, что США и Израиль якобы используют протесты в Ливане в своих интересах.
"Хизбалла" угрожает интересам США в регионе, а не ливанскому народу. Американцы хотят решить свою проблему и проблему Израиля, и "Хизбалла" является первой угрозой для Израиля как в области воды. Ливанцы должны знать об американском подстрекательстве и не поддаваться влиянию, которое доведет конфликт до хаоса", – отметил он.