14.12 20:00 MIGnews.com

Насралла: "Хизбалла" – первая угроза для Израиля

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Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Иран будет защищаться от любой угрозы, исходящей как со стороны Израиля, так и со стороны США.Он опроверг сообщения о том, что высокопоставленный сотрудник КСИР пригрозил расправой с Тель-Авивом, если Израиль "совершит ошибку"."Если кто-то нанесет вред Ирану, мы защитим себя", – сказал Насралла.Он отметил, что США и Израиль якобы используют протесты в Ливане в своих интересах."Хизбалла" угрожает интересам США в регионе, а не ливанскому народу. Американцы хотят решить свою проблему и проблему Израиля, и "Хизбалла" является первой угрозой для Израиля как в области воды. Ливанцы должны знать об американском подстрекательстве и не поддаваться влиянию, которое доведет конфликт до хаоса", – отметил он.