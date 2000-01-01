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Насралла: `Хизбалла` – первая угроза для Израиля | Фото:14.12 20:00   MIGnews.com

Насралла: "Хизбалла" – первая угроза для Израиля

Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Иран будет защищаться от любой угрозы, исходящей как со стороны Израиля, так и со стороны США.

Он опроверг сообщения о том, что высокопоставленный сотрудник КСИР пригрозил расправой с Тель-Авивом, если Израиль "совершит ошибку".

"Если кто-то нанесет вред Ирану, мы защитим себя", – сказал Насралла.

Он отметил, что США и Израиль якобы используют протесты в Ливане в своих интересах.

"Хизбалла" угрожает интересам США в регионе, а не ливанскому народу. Американцы хотят решить свою проблему и проблему Израиля, и "Хизбалла" является первой угрозой для Израиля как в области воды. Ливанцы должны знать об американском подстрекательстве и не поддаваться влиянию, которое доведет конфликт до хаоса", – отметил он.


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