14.11 10:02 MIGnews.com

У ХАМАСа нет оружия для войны с Израилем

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У ХАМАСа есть широкие стратегические причины, по которым группировка до сих пор остается в стороне конфликта в Газе. Отчасти это можно отнести к успеху израильской разведки в ликвидации экспертов по оружию организации. В декабре 2016 года Мухаммед аз-Завари был убит в Тунисе, а в апреле 2018 года был ликвидирован Фади Мухаммед аль-Батш в Малайзии. Об этом сообщается в Jerusalem Post.Директор Моссада Йосси Коэн никогда не признался бы в целенаправленном убийстве, однако многие эксперты указывают на израильские спецслужбы. Самое главное, что во времена правления Коэна на экспертов по оружию ХАМАСа охотились повсюду за пределами Израиля, давая понять, что нет ни одного уголка земли, где они могли бы спрятаться.По иронии судьбы, концепция уничтожения таких экспертов по оружию противоречит или, по крайней мере, является частью отдельного, более долгосрочного видения по сравнению с решением Израиля убить Баха Абу аль-Ата, лидера "Исламского джихада" во вторник, 12 ноября.Эта концепция гласит, что ликвидация экспертов по оружию оказывает более длительное воздействие на возможности террористических групп, таких как ХАМАС, чем ликвидация даже старших оперативных командиров.Как бы ни был важен аль-Ата для "Исламского джихада", послужной список часто заключается в том, что оперативные командиры большинства террористических групп заменяются в течение относительно короткого времени, без каких-либо стратегических изменений.ХАМАС отчасти не включается в конфликт, потому что не преуспел в разработке передовых вооружений так, как планировал. Каждый раз, теряя эксперта по оружию, ХАМАС, вероятно, терял знания, которые у них были, без очевидной замены в течение длительного периода. На данный момент, группировка, видимо, опасается последствий войны 2014 года и ждет в стороне.