14.11 09:16 MIGnews.com

План по убийству аль-Аты был готов еще два года назад

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Баха Абу аль-Ата, старший командующий "Исламским джихадом", которого Израиль убил во вторник, сделал больше, чем кто-либо другой, чтобы подорвать стабильность юга за последний год. ХАМАС, Египет и даже его собственная организация утратили над ним влияние.Тем не менее, его убили не потому, что он вдруг стал более опасным; это был вопрос возможности. Силы обороны Израиля и служба безопасности Шин Бет подготовили план убийства Абу-аль-Ата еще два года назад, но не ждали подходящее время. Армия считала, что приоритетом является безопасности на севере страны. Директор Шин Бет Надав Аргаман считал, что Абу аль-Ата должен быть убит в тот момент, когда это станет возможным. Но до недавнего времени премьер-министр Биньямин Нетаниягу оттягивал операцию.Армия утверждала, лучше жить с его атаками, чем рисковать возможной войной на севере. В конце 2018 года высокопоставленные представители обороны еще раз обсуждали убийство Абу аль-Ата. "Он не был особенно блестящим или умным, отнюдь не так", - сказал один из чиновников.Даже руководство "Исламского джихада" видело в нем всего лишь бандита и потеряло над ним контроль. Абу аль-Ата стал командиром бригады "Исламского джихада" в 30 лет. Последние пять лет он командовал северной бригадой. В последние месяцы он оставался в северной части Газы, где у него были укрытия и верные последователи. Он часто менял свои укрытия и всегда оставался рядом с гражданскими лицами, чтобы Израилю было трудно убить его.В тот момент, когда представители министерства обороны осознали, что он разоблачил себя и его ликвидация приведет к минимальным жертвам среди гражданского населения, кабинет безопасности одобрил операцию.