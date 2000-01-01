14.11 08:46 MIGnews.com

ЦАХАЛ снимают ограничения по всей стране

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ЦАХАЛ снимают ограничения на всю страну, за исключением пограничного района Газы.В свете сообщения о прекращении огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", командование Внутреннего фронта ЦАХАЛа обновляет свои инструкции.После консультаций с правительственными министерствами и местными властями ЦАХАЛ снимают ограничения со школ, сборы и работы проводятся со всей страны, за исключением пограничного района Газы.