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ЦАХАЛ снимают ограничения по всей стране | Фото:14.11 08:46   MIGnews.com

ЦАХАЛ снимают ограничения по всей стране

ЦАХАЛ снимают ограничения на всю страну, за исключением пограничного района Газы.

В свете сообщения о прекращении огня между Израилем и палестинским "Исламским джихадом", командование Внутреннего фронта ЦАХАЛа обновляет свои инструкции.

После консультаций с правительственными министерствами и местными властями ЦАХАЛ снимают ограничения со школ, сборы и работы проводятся со всей страны, за исключением пограничного района Газы.


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