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Исламский джихад подтвердил прекращение огня 14.11 06:42   MIGnews.com

Исламский джихад подтвердил прекращение огня

Террористическая организация Исламский джихад официально подтвердила сообщения о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем.

Перед прекращением обстрелов лидер Исламского Джихада Зияд Нахала дал интервью телеканалу Al-Mayadeen. По его словам перемирие может быть достигнуто  после того, как Израиль согласится на выполнение трех условий: прекращение точечных ликвидаций, снятие блокады Газы и прекращение стрельбы по участникам “Маршей Возвращения”.

Нахала заявил, что члены его фракции начали сотрудничать с другими террористическими организациями, но сообщил, что дело не дошло до “тотальной войны оси сопротивления с Израилем”.

Нахала заявил, что Исламский джихад готов вести войну продолжительное время. Он сказал: “У нас есть банк целей. Мы показали всем, что мы в состоянии успешно воевать с врагом”. Нахала заявил, что обстрелы Израиля были также ответом на ликвидацию высокопоставленного сановника Исламского джихада в Дамаске: Мы приняли решение ответить немедленно после смерти шахида. Это было правильное решение. Оно говорит семьям шахидов, что мы стремимся к победе - и мы победим”.

Израильский представитель прокомментировал заявления Нахалы: “Требования Исламского джихада демонстрируют, что израильская операция была успешной . ЦАХАЛ уничтожил более 20 террористов и значительно подорвал террористические возможности. На тишину ответят тишиной и наши действия будут предопределены тем, что происходит на местах”.

На протяжении минувшей ночи продолжались сильные ракетные обстрелы приграничных районов и Ха Шфела. Сирены ракетной тревоги звучали в Ашдоде , Ашкелоне, Ган Явне, Реховте и Гедере.

ВВС Израиля ночью нанесли удар по военной базе террористов в Газе. В дополнение к этому катера ВМС нанесли удар по военному объекту для обучения военно-морских сил, который также служил в качестве склада оружия.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что всего с начала эскалации убиты 32 человека, 100 ранены.


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