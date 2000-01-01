14.11 06:42 MIGnews.com

Исламский джихад подтвердил прекращение огня

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Террористическая организация Исламский джихад официально подтвердила сообщения о том, что достигнуто соглашение о прекращении огня с Израилем.Перед прекращением обстрелов лидер Исламского Джихада Зияд Нахала дал интервью телеканалу Al-Mayadeen. По его словам перемирие может быть достигнуто после того, как Израиль согласится на выполнение трех условий: прекращение точечных ликвидаций, снятие блокады Газы и прекращение стрельбы по участникам “Маршей Возвращения”.Нахала заявил, что члены его фракции начали сотрудничать с другими террористическими организациями, но сообщил, что дело не дошло до “тотальной войны оси сопротивления с Израилем”.Нахала заявил, что Исламский джихад готов вести войну продолжительное время. Он сказал: “У нас есть банк целей. Мы показали всем, что мы в состоянии успешно воевать с врагом”. Нахала заявил, что обстрелы Израиля были также ответом на ликвидацию высокопоставленного сановника Исламского джихада в Дамаске: Мы приняли решение ответить немедленно после смерти шахида. Это было правильное решение. Оно говорит семьям шахидов, что мы стремимся к победе - и мы победим”.Израильский представитель прокомментировал заявления Нахалы: “Требования Исламского джихада демонстрируют, что израильская операция была успешной . ЦАХАЛ уничтожил более 20 террористов и значительно подорвал террористические возможности. На тишину ответят тишиной и наши действия будут предопределены тем, что происходит на местах”.На протяжении минувшей ночи продолжались сильные ракетные обстрелы приграничных районов и Ха Шфела. Сирены ракетной тревоги звучали в Ашдоде , Ашкелоне, Ган Явне, Реховте и Гедере.ВВС Израиля ночью нанесли удар по военной базе террористов в Газе. В дополнение к этому катера ВМС нанесли удар по военному объекту для обучения военно-морских сил, который также служил в качестве склада оружия.Министерство здравоохранения Газы сообщило, что всего с начала эскалации убиты 32 человека, 100 ранены.