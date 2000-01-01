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`Исламский джихад` похвастался новым орудием убийств | Фото:14.11 20:48   MIGnews.com

"Исламский джихад" похвастался новым орудием для убийств

Вечером, 14 ноября, бригада "Аль-Кудс" похвасталась новой ракетой в арсенале оружия, которое используется против израильтян.

Об этом сообщило издание The Times of Israel после того, как "Исламский джихад" анонсировал срочное обращение.

Террористы утверждают, что ракета называется "Бурак-120". По их словам, снаряд – "полностью палестинского производства".

Все подробности о ракете "Аль-Кудс" обещает раскрыть в новом видео. Террористы добавили, что снаряд использовался в последней эскалации насилия.


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