14.11 20:48 MIGnews.com
"Исламский джихад" похвастался новым орудием для убийств
Вечером, 14 ноября, бригада "Аль-Кудс" похвасталась новой ракетой в арсенале оружия, которое используется против израильтян.
Об этом сообщило издание The Times of Israel после того, как "Исламский джихад" анонсировал срочное обращение.
Террористы утверждают, что ракета называется "Бурак-120". По их словам, снаряд – "полностью палестинского производства".
Все подробности о ракете "Аль-Кудс" обещает раскрыть в новом видео. Террористы добавили, что снаряд использовался в последней эскалации насилия.
Поделиться
Все по теме
Комментарии