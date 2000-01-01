14.11 20:48 MIGnews.com

"Исламский джихад" похвастался новым орудием для убийств

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Вечером, 14 ноября, бригада "Аль-Кудс" похвасталась новой ракетой в арсенале оружия, которое используется против израильтян.Об этом сообщило издание The Times of Israel после того, как "Исламский джихад" анонсировал срочное обращение.Террористы утверждают, что ракета называется "Бурак-120". По их словам, снаряд – "полностью палестинского производства".Все подробности о ракете "Аль-Кудс" обещает раскрыть в новом видео. Террористы добавили, что снаряд использовался в последней эскалации насилия.