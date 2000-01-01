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Учебы не будет: возле Газы отменили занятия | Фото:14.11 20:15   MIGnews.com

Учебы не будет: возле Газы отменили занятия

В населенных пунктах, расположенных возле сектора Газа, отменили занятия в школах 15 ноября, несмотря на достигнутое соглашение о прекращении огня.

На такое решение пошли из-за угрозы ракетного обстрела, передает The Times of Israel.

"Решение было принято из-за беспокойства за учеников и преподавателей. Мы поддерживаем связь с ЦАХАЛом и оцениваем развитие ситуации", – сказано в сообщении.

Ранее в Израиле сняли все ограничения, введенные ранее из-за обстрелов из Газы. В частности, были восстановлены занятия в учебных заведениях, открыты КПП на границе, а предприятия возобновили работу.


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