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Нетаниягу: Израиль достиг всех своих целей в Газе | Фото:14.11 18:10   MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль достиг всех своих целей в Газе

Израиль полностью достиг всех своих целей, который были поставлены перед началом операции в секторе Газа.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

"Целью операции было убийство главаря "Исламского джихада". Его уничтожили вместе с десятками террористов и десятками важных объектов инфраструктуры группировки. Наши враги получили сообщение: мы готовы и меть дело с кем угодно", - заявил Нетаниягу.

Кроме того, премьер крайне высоко оценил работу противоракетного комплекса "Железный купол", который, по его словам, полностью справился со своей задачей.


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