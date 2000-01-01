14.11 18:10 MIGnews.com

Нетаниягу: Израиль достиг всех своих целей в Газе

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Израиль полностью достиг всех своих целей, который были поставлены перед началом операции в секторе Газа.Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает интернет-издание The Times of Israel."Целью операции было убийство главаря "Исламского джихада". Его уничтожили вместе с десятками террористов и десятками важных объектов инфраструктуры группировки. Наши враги получили сообщение: мы готовы и меть дело с кем угодно", - заявил Нетаниягу.Кроме того, премьер крайне высоко оценил работу противоракетного комплекса "Железный купол", который, по его словам, полностью справился со своей задачей.