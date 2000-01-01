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Беннетт оценил ситуацию: все ограничения сняты | Фото:14.11 16:02   MIGnews.com

Беннетт оценил ситуацию: все ограничения сняты

Министр обороны Нафтали Беннетт встретился с руководством оборонных ведомств для оценки ситуации с безопасностью.

В частности, его информировали начальник штаба ЦАХАЛ, начальник службы безопасности Шин Бет, командование военной разведки, заместитель министра обороны и другие высокопоставленные чиновники в штаб-квартире в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.

Беннет поблагодарил за усилия всех, кто участвовал в так называемой операции "Черный пояс". Тем временем, военные сообщают, что 14 ноября после принятия соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад" были сняты все ограничения в районе Лахиса и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа.

Ранее также появилась информация, что открылись контрольно-пропускные пункты на границе.


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