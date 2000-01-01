14.11 16:02 MIGnews.com

Беннетт оценил ситуацию: все ограничения сняты

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр обороны Нафтали Беннетт встретился с руководством оборонных ведомств для оценки ситуации с безопасностью.В частности, его информировали начальник штаба ЦАХАЛ, начальник службы безопасности Шин Бет, командование военной разведки, заместитель министра обороны и другие высокопоставленные чиновники в штаб-квартире в Тель-Авиве, передает The Times of Israel.Беннет поблагодарил за усилия всех, кто участвовал в так называемой операции "Черный пояс". Тем временем, военные сообщают, что 14 ноября после принятия соглашения о прекращении огня между Израилем и террористической организацией "Исламский джихад" были сняты все ограничения в районе Лахиса и в населенных пунктах, граничащих с сектором Газа.Ранее также появилась информация, что открылись контрольно-пропускные пункты на границе.