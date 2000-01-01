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Прекращение огня: Израиль открывает КПП | Фото:14.11 15:30   MIGnews.com

Прекращение огня: Израиль открывает КПП с Газой

Израиль после принятия 14 ноября режима прекращения огня решил вновь открыть контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа.

Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Соответствующее решение было принято в свете оценки безопасности высшими должностными лицами после двух дней боевых действий между Израилем и палестинской террористической организацией "Исламский джихад".

Уточняется, что Израиль решил открыть все наземные переходы и снова позволить палестинским рыбкам работать на расстоянии до 15 морских миль (27 км) от берега.


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