14.11 15:30 MIGnews.com

Прекращение огня: Израиль открывает КПП с Газой

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Израиль после принятия 14 ноября режима прекращения огня решил вновь открыть контрольно-пропускные пункты на границе с сектором Газа.Об этом сообщает издание The Times of Israel.Соответствующее решение было принято в свете оценки безопасности высшими должностными лицами после двух дней боевых действий между Израилем и палестинской террористической организацией "Исламский джихад".Уточняется, что Израиль решил открыть все наземные переходы и снова позволить палестинским рыбкам работать на расстоянии до 15 морских миль (27 км) от берега.