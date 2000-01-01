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Экс-руководитель ШАБАК: нужно завоевать Газу | Фото:14.11 15:49   MIGnews.com

Экс-руководитель ШАБАК: нужно завоевать Газу

Бывший заместитель директора разведывательной службы ШАБАК Ицхак Илан считает, что Израиль должен был устранить 2,5 тысячи террористов, а не 25 за последние два дня.

Он заявил в интервью на радио 103FM, что с насилием нужно покончить, так как это травмирует психику подрастающему поколению, передает "Аруц Шева".

"Должны были убить 2 500 членов – это было бы подходящим ответом. Израиль и ЦАХАЛ должны положить конец этой нелепой саге, в которой мирные жители не могут спать по ночам. Если Газа будет завоевана, подобно тому, как мы завоевали Иудею и Самарию и очистили ее от террористов. Я был командиром ШАБАК Самарии во время операции "Защитная стена", мы должны были убедить правительство, что единственным способом остановить террористические атаки из Иудеи и Самарии, была крупномасштабная операция, а не хирургические удары", – отметил Илан.

По его словам, за эти раунды насилия Израиль платит катастрофическую цену, в частности, растут травмированными дети, для которых это неприемлемая реальность.

"Мое мнение таково, что любой, кто стреляет ракетами по гражданским лицам, является военным преступником, и поэтому к нему так и следует относиться. Либо его следует арестовать, чтобы он провел в тюрьме долгое время, либо его следует устранить", – добавил он.


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