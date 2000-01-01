14.11 14:34 MIGnews.com

Как ЦАХАЛ остановил ракетчиков Исламского джихада

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Отличительной чертой "очередного витка эскалации на границе с Газой" стал тот факт, что террористы запустили меньше ракет, их запуски не отличались большой точностью попадания, и самое главное - ракетные расчеты Исламского джихада понесли тяжелые потери.Это объясняется не только тем, что ХАМАС не участвовал в нынешнем раунде, но и тем, что ЦАХАЛу и Шабаку удалось улучшить и оптимизировать комплекс мер по противодействию тактике террористов - и это, чего не удавалось достичь на протяжении длительного времени. ЦАХАЛ получил возможность наносить удары по людям, осуществляющим обстрелы - и это сразу сказалось на их результатах.За прошлый год на границе с Газой прошло не менее 11 подобных “раундов”. В Израиле раздавалось много критики в связи с тем, что по стране выпущены сотни ракет - но никто из людей их запускавшихся не пострадал. ЦАХАЛ признал, что существуют трудности с идентификацией и поражением ракетных звеньев. Вопрос оставался открытым - идет ли речь о нежелании поразить вместе с террористами гражданское население, или о серьезных провалах в работе армии. На практике, заявления пресс-службы ввергали в недоумение - говорилось о запусках ракет, о сотнях ударов ЦАХАЛа по террористической инфраструктуре - но никто в результате этого не погибал.В нынешнем раунде террористы запустили гораздо меньше ракет, чем предполагал ЦАХАЛ, планируя операцию по ликвидации Бахи аль-Ата. Ожидание мощных ракетных обстрелов стало причиной радикальных приказов службы тыла в первые часы после операции, когда фактически была остановлена нормальная жизнь страны - на юге и в центре. ЦАХАЛ не хотел рисковать.Против террористов, между тем начал работать “Хамаль” - совместный оперативный штаб, состоящий из представителей армии, ШАБАКа, ВВС и дивизионной разведки. Его задачей была синхронизация проведения атак и работы командных платформ, с целью идентификации ракетных позиций до запуска ракет.Представители сил безопасности сообщили корреспондентам 12-го канала израильского ТВ, что, в отличие от предыдущих раундов, на этот раз комбинация новых технологий, поставленная на вооружение в прошлом году (и о принципах работы которой запрещено говорить из соображений безопасности) привела к успеху - в результате оптимизации процесса обработки разведывательных данных и принятия решений на всех уровнях..В распоряжении террористических организаций Газы - тысячи ракет, но количество пусковых установок - ограничено, и это является решающим фактором. Подводя итоги последнего раунда можно сказать, что улучшились возможности ликвидации ракетных расчетов террористов, что в перспективе может привести к повышению безопасности жителей юга Израиля.