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Президент Реувен Ривлин обратился к израильтянам | Фото:14.11 12:00   MIGnews.com

Президент Реувен Ривлин обратился к израильтянам

Президент Реувен Ривлин написал в Твиттере послание гражданам Израиля в условиях прекращения огня, которое уже было нарушено: "Государство Израиль вновь доказало, что в ходе этого раунда боевых действий оно не будет бездействовать, когда угрожают безопасности наших граждан. Мы также совершенно ясно дали понять, что нас не интересует эскалация и что ответом на тишину будет тишина."

"Даже сейчас многие из наших детей еще не вернулись к своим обычным делам, равно как и их обеспокоенные родители. Я хочу выразить свою поддержку всем израильским гражданам, которые вновь продемонстрировали свою стойкость и готовность следовать инструкциям".

"Благодарю от имени всех израильтян наших солдат и их командиров, сотрудников сил безопасности, разведки и спасения. Именно эта стойкость позволяет нашим силам безопасности выполнять свою жизненно важную работу как можно более профессионально как в этот раз."


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