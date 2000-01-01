14.11 11:39 MIGnews.com

Операция ЦАХАЛа в Газе получила официальное название

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Операция ЦАХАЛа в Газе против террористов "Исламского джихада" получила официальное название - "Черный пояс".СМИ объявляли, что соглашение о прекращении огня между Израилем и "Исламским джихадом" в Газе вступило в силу в 5:30 в четверг, 14 ноября. Однако после этого все еще были слышны сигналы тревоги и сирены, а также взрывы. О новых ударах ЦАХАЛа по целям в Газе не сообщалось.Около 9 утра командование ЦАХАЛа подтвердило вступление в силу соглашения о прекращении огня.Генеральный секретарь террористической группировки "Исламский джихад" Зияд ан-Нахала назвал следующие условия прекращения огня: прекращение точечных ликвидаций и убийств участников "маршей возвращения", смягчение режима блокады сектора Газы.По данным агентства France Presse, соглашение предусматривает прекращение боевых действий со стороны "Исламского джихада" и поддержание ХАМАСом мирного характера демонстраций на границе Газы.