Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира Исламского джихада 14.11 10:02   MIGnews.com

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира Исламского джихада

Палестинские СМИ сообщили, что минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по нескольким точкам в Газе.

Наиболее крупной операцией оказалась бомбардировка дома  в Дир эль-Балах. В результате убиты шесть человек, все - члены одной семьи.

Палестинские СМИ сообщили, что убитый - Рамзи Абу Махлис, командир ракетных подразделений Исламского джихада в центральной Газе. Позднее пресс-представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи подтвердил факт ликвидации Абу Махиса.

Абу Махлис также был членом высшего командования Сарайя Алть-Кудс - боевого крыла Исламского джихада.

Всего за два дня конфронтации на границе с Газой убиты 33 палестинца, из них 23- террористы, 7 детей  и 3 женщины. Ранены 85 человек. в том числе, 30 детей и 13 женщин. террористы выпустили по Израилю более 400 ракет, половина из них взорвалась на приграничных территориях и на юге страны.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:13
Самолетам запретили взлетать над Лодом по ночам
11:05
Сирены ракетной тревоги в Нетивоте
10:43
В Китае обнаружена легочная чума: власти скрывают детали
10:33
Ганц, Лапид и правительство национального единства
10:20
В Гонконге из-за массовых протестов закроют все школы
10:10
Либерман и Лапид выступили против прекращения огня
10:02
У ХАМАСа нет оружия для войны с Израилем
09:40
Протесты в Гонконге привели к транспортному коллапсу
09:27
Опубликован отчет о пострадавших от ракетных обстрелов
09:16
План по убийству аль-Аты был готов еще два года назад
09:07
Острые противоречия в "кокпите" Кахоль Лаван
08:46
ЦАХАЛ снимают ограничения по всей стране
08:22
Видео: ракетный обстрел во время свадьбы
08:18
Facebook удалил 3,2 миллиарда фальшивых аккаунтов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus