14.11 10:02 MIGnews.com

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию командира Исламского джихада

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Палестинские СМИ сообщили, что минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удары по нескольким точкам в Газе.Наиболее крупной операцией оказалась бомбардировка дома в Дир эль-Балах. В результате убиты шесть человек, все - члены одной семьи.Палестинские СМИ сообщили, что убитый - Рамзи Абу Махлис, командир ракетных подразделений Исламского джихада в центральной Газе. Позднее пресс-представитель ЦАХАЛа Авихай Адраи подтвердил факт ликвидации Абу Махиса.Абу Махлис также был членом высшего командования Сарайя Алть-Кудс - боевого крыла Исламского джихада.Всего за два дня конфронтации на границе с Газой убиты 33 палестинца, из них 23- террористы, 7 детей и 3 женщины. Ранены 85 человек. в том числе, 30 детей и 13 женщин. террористы выпустили по Израилю более 400 ракет, половина из них взорвалась на приграничных территориях и на юге страны.