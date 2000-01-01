Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











14.10 09:59   MIGnews.com

ХАМАС ответил пощечиной на израильский гуманитарный жест

Израиль возобновил поставки топлива в Газу - в надежде на прекращение насилия. ХАМАС, в ответ на “гуманитарный жест” пошел на эскалацию насилия.

Несмотря на то, что Махмуд Аббас торпедировал любые идеи о помощи Газы, была найден обходной путь - поставки топлива в Газу из Израиля на средства, выделенные Катаром. Дизельное топливо поставлялось в Газу со вторника по пятницу, несмотря на то, что запуски горящих воздушных шаров продолжались каждый день.

В пятницу Израиль “сломался” - после того, как около 20 террористов ХАМАСа, закидывая границу самодельными взрывными устройствами, атаковали позиции ЦАХАЛа. Несмотря на утверждения палестинцев о том, что Израиль “лжет”, расследование показало - израильские десантники применили соразмерные меры в момент, когда их жизни угрожала реальная опасность. Три палестинца были убиты в этом столкновении..

Результат у этих событий один - стороны вернулись на исходные позиции: Израиль не позволит доставку топлива в Газу до тех пор, пока насилие не прекратится. ХАМАС продолжит насилие, пока его “проблемы” - не только топливы, но также зарплата госслужащим и многое другое не будут “решены”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:11
Механик выстрелил в F-16 - самолет взорвался
09:19
839 женщин сделали аборт во время службы в ЦАХАЛе
08:45
Показ 33 израильских фильмов - по 10 шекелей за сеанс
08:14
Убийство Хашогги записано на его  Apple Watch
07:53
"Технологические новинки" и попытка прорыва границы Газы  
07:10
Штаб кандидата в мэру Тель-Авива измалевали свастиками
06:20
В Берлине прошел стотысячный митинг против правых
04:31
Кенийцы украли почти миллиард долларов на Олимпиаде-2016
03:45
Мужчина придумал гениальный способ как добыть чистую воду
02:32
Ученые: подсолнечное масло полезней чем оливковое
01:27
В голландских музеях обнаружены картины, похищенные у евреев
00:28
Мэрайя Кэри спрятала под своим платьем полуголых мужчин
23:50
Мелания Трамп отмахивается от слухов о неверности супруга
23:28
Впервые в истории: у двух самок мышей появилось потомство
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus