14.10 09:59 MIGnews.com

ХАМАС ответил пощечиной на израильский гуманитарный жест

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Израиль возобновил поставки топлива в Газу - в надежде на прекращение насилия. ХАМАС, в ответ на “гуманитарный жест” пошел на эскалацию насилия.Несмотря на то, что Махмуд Аббас торпедировал любые идеи о помощи Газы, была найден обходной путь - поставки топлива в Газу из Израиля на средства, выделенные Катаром. Дизельное топливо поставлялось в Газу со вторника по пятницу, несмотря на то, что запуски горящих воздушных шаров продолжались каждый день.В пятницу Израиль “сломался” - после того, как около 20 террористов ХАМАСа, закидывая границу самодельными взрывными устройствами, атаковали позиции ЦАХАЛа. Несмотря на утверждения палестинцев о том, что Израиль “лжет”, расследование показало - израильские десантники применили соразмерные меры в момент, когда их жизни угрожала реальная опасность. Три палестинца были убиты в этом столкновении..Результат у этих событий один - стороны вернулись на исходные позиции: Израиль не позволит доставку топлива в Газу до тех пор, пока насилие не прекратится. ХАМАС продолжит насилие, пока его “проблемы” - не только топливы, но также зарплата госслужащим и многое другое не будут “решены”.