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Студентка - активистка BDS обратилась в БАГАЦ 14.10 16:11   MIGnews.com

Студентка - активистка BDS обратилась в БАГАЦ

Окружной суд Тель-Авива отверг апелляцию американской студентки Лары Алькасем, которой 2 октября было отказано во въезде в Израиль.

Алькасем прибыла в Израиль по студенческой визе для обучения в Еврейском Университете Иерусалима.

Виза Алькасем была выдана израильским консульством в Майами.

Алькасем является главой Students for Justice in Palestine в университете Флориды и активисткой BDS.

Алькасем настаивает на то, что она “более не является активисткой движения”. Окружной суд, однако, не принял ее аргументы. Алькасем также обещала суду не принимать участие в деятельности, связанной с бойкотом, и не пытаться поехать на территории.

Группа поддержки Алькасем заявила, что обжалует действия окружного суда в БАГАЦе и начала сбор пожертвований на помощь студентке.


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