14.10 16:11 MIGnews.com

Студентка - активистка BDS обратилась в БАГАЦ

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Окружной суд Тель-Авива отверг апелляцию американской студентки Лары Алькасем, которой 2 октября было отказано во въезде в Израиль.Алькасем прибыла в Израиль по студенческой визе для обучения в Еврейском Университете Иерусалима.Виза Алькасем была выдана израильским консульством в Майами.Алькасем является главой Students for Justice in Palestine в университете Флориды и активисткой BDS.Алькасем настаивает на то, что она “более не является активисткой движения”. Окружной суд, однако, не принял ее аргументы. Алькасем также обещала суду не принимать участие в деятельности, связанной с бойкотом, и не пытаться поехать на территории.Группа поддержки Алькасем заявила, что обжалует действия окружного суда в БАГАЦе и начала сбор пожертвований на помощь студентке.