Шпионский скандал вокруг Израиля: Зариф посмеялся над США
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посмеялся над американо-израильскими отношениями после скандала вокруг обнаружения шпионских устройств возле Белого дома.
В своем Twitter он написал сообщение, адресованное американскому президенту Дональду Трампу.
"С #B_Team, который опусташает американскую казну и берет в заложники внешнюю политику США, шпионя за президентом. Америке и враги не нужны", – сказал Зариф, сделав скриншоты скандальной статьи о слежке.
Он часто пишет про так называемый "#B_Team", который включает бывшего советника по национальной безопасности США Джона Болтона, Биниямина Нетаниягу, наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана и наследного принца Абу-Даби Мохаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Все вышеперечисленные личности выступают за политику максимального давления на Тегеран. А аббревиатура "BFF" в интернете означает – "лучшие друзья навсегда".
Напомним, что издание Politico распространило информацию об обнаружении миниатюрных устройств для слежки возле Белого дома, которые были замаскированы под станцию мобильной сети и перехватывали телефонный трафик.
Некие высокопоставленные чиновники обвинили в установке шпионской аппаратуры Израиль. Нетаниягу 13 сентября опроверг все обвинения в адрес государства, отметив, что за сливом ложной информации стоит бывший советник Барака Обамы и нынешний советник Бенни Ганца Джоэль Бененсон. А Трамп, в свою очередь, подчеркнул, что не верит в шпионаж Израиля.